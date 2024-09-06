Под Львовом упали обломки "Шахеда": горят склады

В ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины поднялся пожар: горят складские помещения возле села Малехов.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Детали: По его словам, спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.

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Садовый добавил, что на территории Львовской общины на этот раз все спокойно.

Напомним: