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Под Львовом упали обломки "Шахеда": горят склады

Алена ИвашкивПятница, 6 сентября 2024, 04:25
Под Львовом упали обломки Шахеда: горят склады
фото иллюстративное, ГСЧС

В ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины поднялся пожар: горят складские помещения возле села Малехов. 

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Детали: По его словам, спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.

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Садовый добавил, что на территории Львовской общины на этот раз все спокойно.

Напомним: 

ЛьвовЛьвовщинаШахедвоздушная тревога
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