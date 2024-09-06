Под Львовом упали обломки "Шахеда": горят склады
Пятница, 6 сентября 2024, 04:25
В ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины поднялся пожар: горят складские помещения возле села Малехов.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram
Детали: По его словам, спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.
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Садовый добавил, что на территории Львовской общины на этот раз все спокойно.
Напомним:
- Вечером четверга российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Также российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.
- Ночью 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове прогремел взрыв.