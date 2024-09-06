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Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА

Алена МазуренкоПятница, 6 сентября 2024, 14:11
Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА
Виктор Мыкыта, фото с его страницы в Facebook

Кабинет министров 6 сентября согласовал увольнение Виктора Мыкыты с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Согласовано увольнение Мыкыты Виктора Федоровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации".

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Детали: По данным УП, Мыкыта вероятно станет заместителем главы Офиса президента вместо Алексея Кулебы, который 5 сентября возглавил Минобновления Украины.

Справка: Мыкыта родился в 1979 году в с. Льница Закарпатской области. Окончил Закарпатский лесотехнический техникум (технология, экономика и планирование деревообработки, технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел (правоведение, юрист).

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2021 году президент Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской облгосадминистрации Виктора Мыкыту, который был действующим сотрудником Службы безопасности. В Офисе президента рассказали, что Мыкыта с 2003 года работал в правоохранительных органах "на разных должностях".

ЗакарпатьеКабинет министровместная власть
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