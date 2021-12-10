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Зеленский назначил сотрудника СБУ главой Закарпатской ОГА

Пятница, 10 декабря 2021, 20:46
Зеленский назначил сотрудника СБУ главой Закарпатской ОГА
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской облгосадминистрации Виктора Мыкыту, который является действующим сотрудником Службы безопасности.

Источник: Офис президента

Детали: 9 декабря во время представления в Кабмине Мыкыту рассказал, что сейчас он еще действующий сотрудник СБУ.

Зеленский встретился с Мыкыту, вручил ему удостоверение и убежден, что "опыт и знания родного края будут способствовать эффективной работе в должности".

В Офисе президента рассказали, что Мыкыту с 2003 года работает в правоохранительных органах "на разных должностях".

Справка: Мыкыту родился в 1979 году в с. Льница Закарпатской области. Окончил Закарпатский лесотехнический техникум (технология, экономика и планирование деревообработки, технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел (правоведение, юрист).

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЗакарпатье
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