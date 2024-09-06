Трех украинских бойцов под Покровском вероятно расстреляли после ранения их побратима

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством из-за вероятного расстрела оккупантами трех украинских солдат во время сдачи в плен на Покровском направлении.

Источник: Донецкая областная прокуратура, Офис генерального прокурора

Детали: По предварительным данным, в полдень 27 августа 2024 года Вооруженные силы РФ совершили атаку с использованием БПЛА на одну из позиций Вооруженных сил Украины в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар.

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Оккупанты обошли горящую позицию с трех сторон и во время дальнейшего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его собратья, находясь в окружении и под плотным огневым контролем врага, были вынуждены сдаться в плен.

Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время российские штурмовики открыли по ним огонь на поражение. Относительно дальнейшей судьбы раненого данные уточняются.

Проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события.

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Прямая речь генпрокурора Андрея Костина: "Сейчас осуществляется расследование по фактам возможной казни 73 наших военнопленных российскими военными. Мы фиксируем все больше таких случаев - когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Тщательно расследуем каждый факт. Не остановимся, пока каждый военный преступник не понесет наказание".

Дополнительно: Правоохранители отмечают, что убийство военнопленных является нарушением требований Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Что предшествовало: Телеканал CNN обнародовал видео, на котором, вероятно, российские военные убивают трех солдат ВСУ во время сдачи в плен в августе на Покровском направлении.