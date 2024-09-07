В США отреагировали на передачу иранских ракет России: резкая эскалация войны в Украине

В США заявили, что любая передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

Источник: Reuters

Прямая речь представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта: "Мы предупреждали об углублении безопасности партнерства между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями.

Реклама:

Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины.

Детали: Другой американский чиновник сообщил Reuters, что они внимательно следят за потенциальной передачей иранских ракет России.

Передача происходит после того, как Соединенные Штаты и партнеры, в том числе в Европе, предупредили, что такой шаг Ирана может иметь последствия. Западные страны наблюдают за углублением связей между Ираном и Россией в последние месяцы с беспокойством.

ВИДЕО ДНЯ

Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявила в пятницу, что позиция Тегерана по конфликту в Украине остается неизменной.

Дословно: "Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня.

Таким образом, Иран не только сам воздерживается от таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте".

Напомним:

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

Ракеты малой дальности Иран уже доставил в Россию, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.