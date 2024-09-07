В Киеве обломки беспилотников упали во дворе дома и на детский сад

В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Детали: В Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома.

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На место выехали оперативные подразделения.

В этом же районе произошло возгорание на открытой территории, на площади примерно 10 м кв. Работает ГСЧС. Жертв и разрушений нет.

Дополнено: Кроме этого, падение обломков российских ударных БпЛА зафиксировано на территорию детского сада в Днепровском районе города.

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Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

Напомним: