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В Киеве обломки беспилотников упали во дворе дома и на детский сад

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 03:32
В Киеве обломки беспилотников упали во дворе дома и на детский сад
фото иллюстративное, ГСЧС

В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков. 

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Детали: В Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома. 

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На место выехали оперативные подразделения.

В этом же районе произошло возгорание на открытой территории, на площади примерно 10 м кв. Работает ГСЧС. Жертв и разрушений нет.

Дополнено: Кроме этого, падение обломков российских ударных БпЛА зафиксировано на территорию детского сада в Днепровском районе города. 

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Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

Напомним: 

воздушная тревогабеспилотники
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