В части Воронежской области объявили ЧС из-за детонации боеприпасов

На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС.

Источник: губернатор области

Детали: Отмечается, что ведётся эвакуация жителей одного населенного пункта.

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Для них развернуты пункты временного размещения – там уже находятся десятки человек.

Россияне уверяют, что "никто из гражданских не пострадал".

Местные жители сообщают, что атака была совершена на склад с боеприпасами в селе Солдатское.

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В Минобороны РФ отчитались, якобы за ночь 2 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и еще 2 – над территорией Курской области. Об атаке на Воронежскую область ведомство не сообщило.

Напомним: В Острогожском районе Воронежской области России из-за беспилотника возник пожар и детонация взрывоопасных предметов.