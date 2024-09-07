После визита беспилотника в Воронежской области России что-то горит и взрывается, людей эвакуируют
Суббота, 7 сентября 2024, 06:33
В Острогожском районе Воронежской области России из-за беспилотника возник пожар и детонация взрывоопасных предметов. Местные власти эвакуируют жителей одного села.
Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев
Детали: По его словам, жителей одного села решено временно эвакуировать в несколько населенных пунктов. О начале эвакуации и порядке ее проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб.
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На месте работают оперативные службы и представители администрации района.
Гусев также напомнил жителям Острогожского района о мерах безопасности: не приближаться к месту пожара и в случае обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а сообщить о находке оперативным службам.
Напомним:
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