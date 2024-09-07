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После визита беспилотника в Воронежской области России что-то горит и взрывается, людей эвакуируют

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 06:33
После визита беспилотника в Воронежской области России что-то горит и взрывается, людей эвакуируют
фото иллюстративное, РосСМИ

В Острогожском районе Воронежской области России из-за беспилотника возник пожар и детонация взрывоопасных предметов. Местные власти эвакуируют жителей одного села.

Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев

Детали: По его словам, жителей одного села решено временно эвакуировать в несколько населенных пунктов. О начале эвакуации и порядке ее проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб. 

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На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

Гусев также напомнил жителям Острогожского района о мерах безопасности: не приближаться к месту пожара и в случае обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а сообщить о находке оперативным службам.

Напомним:

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  • В ночь на 14 августа 2024 года дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны - Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск - совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
  • Взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.
  • Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
  • Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.
  • Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

войнаРосcия
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