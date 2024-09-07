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Над Украиной сбили 58 из 67 "Шахедов", еще несколько вылетели за пределы страны

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 09:13
Над Украиной сбили 58 из 67 Шахедов, еще несколько вылетели за пределы страны
фотО: ВС

В ночь на 7 сентября силами украинской ПВО было сбито 58 ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "Шахедов".

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Враг атаковал ударными БПЛА из российских Курска и Ейска, а также из Крыма.

Кроме 58 БПЛА, еще 6 беспилотников - вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, полетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины.

Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины.

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Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Воздушные силы ВСУПВОШахед
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