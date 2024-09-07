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Буданов: Telegram - это угроза национальной безопасности

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 13:22
Буданов: Telegram - это угроза национальной безопасности
фото: figma

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов называет мессенджер Telegram угрозой украинской национальной безопасности.

Источник: Буданов во время интервью "Радио Хартия"

Прямая речь Буданова: "Telegram - это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности.

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Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали.

Telegram - это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все.

Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно трудно сделать, но возможно.

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Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все телеграм-каналы.

Если ты хочешь вещать какие-то новости - пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность".

Детали: Буданов добавил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.

А вот Twitter глава ГУР назвал безвредным.

Напомним: Американское Центральное разведывательное управление запрещает своим аналитикам использовать мессенджер Telegram с рабочих компьютеров.

Будановсоцсетиинформационная войнапропаганда
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