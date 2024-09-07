Буданов: Telegram - это угроза национальной безопасности
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов называет мессенджер Telegram угрозой украинской национальной безопасности.
Источник: Буданов во время интервью "Радио Хартия"
Прямая речь Буданова: "Telegram - это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности.
Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали.
Telegram - это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все.
Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно трудно сделать, но возможно.
Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все телеграм-каналы.
Если ты хочешь вещать какие-то новости - пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность".
Детали: Буданов добавил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.
А вот Twitter глава ГУР назвал безвредным.
Напомним: Американское Центральное разведывательное управление запрещает своим аналитикам использовать мессенджер Telegram с рабочих компьютеров.