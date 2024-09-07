Склад боеприпасов в Воронежской области поразили дроны СБУ - источники
Склад боеприпасов в Воронежской области в ночь на 7 сентября был атакован дронами Службы безопасности.
Источник: собеседники УП в СБУ
Детали: По информации источников, склад в селе Солдатское враг активно использовал для переброски техники в Украину.
На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.
Дословно: "СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ.
Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями".
Напомним: В Острогожском районе Воронежской области России из-за беспилотника возник пожар и детонация взрывоопасных предметов.
Впоследствии там был объявлен режим ЧС.