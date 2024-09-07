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Склад боеприпасов в Воронежской области поразили дроны СБУ - источники

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 14:14
Склад боеприпасов в Воронежской области поразили дроны СБУ - источники
скриншот

Склад боеприпасов в Воронежской области в ночь на 7 сентября был атакован дронами Службы безопасности.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: По информации источников, склад в селе Солдатское враг активно использовал для переброски техники в Украину.

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На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

Дословно: "СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ.

Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями".

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Напомним: В Острогожском районе Воронежской области России из-за беспилотника возник пожар и детонация взрывоопасных предметов.

Впоследствии там был объявлен режим ЧС.

РосcиябеспилотникиоружиеСБУ
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