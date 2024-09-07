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Пожары в Чернобыльской зоне: огнем пройдено 2600 га, радиационный фон в норме

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 22:37
Пожары в Чернобыльской зоне: огнем пройдено 2600 га, радиационный фон в норме
Чернобыльская зона, фото Минприроды

По состоянию на вечер субботы в Чернобыльской зоне, где продолжаются пожары, пройдено огнем более 2600 гектаров территории, радиационный фон в норме.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Дословно: "По состоянию на 20:00 7 сентября в Чернобыльской зоне пройдено огнем ориентировочно более 2600 га территории.

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Из них в Корогодском лесничестве – 900 га, Денисовецком лесничестве – 915 га, Паришевском лесничестве – 250 га, Лубянском лесничестве – 550 га. Окончательная площадь, пройденная огнем, будет определена после ликвидации пожаров".

Детали: В Лубянском и Корогородском лесничествах в настоящее время пожары локализованы. В Корогородском осуществлена прокладка противопожарного разрыва. Наблюдается тление отдельных очагов.

В Денисовецком лесничестве наблюдается сильное задымление. Также есть минная опасность, которая затрудняет работы по локализации возгораний. В ходе обследования местности пиротехниками ВСУ идентифицировано четыре взрывоопасных предмета, которые успешно ликвидированы. Осуществляется прокладка противопожарного разрыва. Ситуация контролируется.

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В Паришевском лесничестве территория частично заминирована, к локализации привлечены саперы ВСУ. Ситуация контролируемая.

В министерстве отметили, что в связи с пожароопасной ситуацией в Зоне отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. Автоматизированная система контроля радиационного состояния осуществляет непрерывный мониторинг на 39 пунктах, передавая данные в диспетчерский центр каждый час, а в условиях чрезвычайной ситуации – каждую минуту.

Дословно: "Ситуация контролируемая, угрозы объектам критической инфраструктуры, таким как ЦХОЯТ, КВ "Вектор" и ПЗРО "Буряковка", нет. Радиационный фон в норме".

Что предшествовало: Во вторник 3 сентября сообщалось, что в Чернобыльской зоне горит лесная подстилка, огонь распространился на площадь ориентировочно 20 гектаров.

Чернобыльпожарэкология
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