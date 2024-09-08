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Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 11:40
Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 8 сентября назначил себе двух советников, а главе Офиса президента Андрею Ермаку двух заместителей.

Источник: указы президента

Детали: Советниками президента по вопросам коммуникаций стал Дмитрий Литвин, а по стратегическим вопросам - Александр Камышин

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Другой указ касается увольнения Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской ОГА и назначения заместителем руководителя ОП.

Кроме него, такую же должность получила экс-министр Ирина Верещук.

Справка: Камышин был министром стратегических отраслей промышленности.

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Верещук - бывшая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая недавно написала заявление об увольнении.

Литвин – спичрайтер Зеленского.

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Что предшествовало: Во вторник в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств и вице-премьер Ольга Стефанишина.

указыЗеленскийАндрей Ермак
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