Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей
Президент Владимир Зеленский 8 сентября назначил себе двух советников, а главе Офиса президента Андрею Ермаку двух заместителей.
Источник: указы президента
Детали: Советниками президента по вопросам коммуникаций стал Дмитрий Литвин, а по стратегическим вопросам - Александр Камышин
Другой указ касается увольнения Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской ОГА и назначения заместителем руководителя ОП.
Кроме него, такую же должность получила экс-министр Ирина Верещук.
Справка: Камышин был министром стратегических отраслей промышленности.
Верещук - бывшая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая недавно написала заявление об увольнении.
Литвин – спичрайтер Зеленского.
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Что предшествовало: Во вторник в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств и вице-премьер Ольга Стефанишина.