Враг несколькими волнами БпЛА атаковал Киев, ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице

В Киевской ГВА сообщили о 5-й атаке российских дронов на столицу с начала сентября, ПВО уничтожила все БпЛА, которые представляли угрозу для Киева.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Пятая воздушная атака на Киев с начала сентября!

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Этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА, предварительно "Shahed", запущенные с территории Курской области.

На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами".

Детали: Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более часа.

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По его словам, силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены на подступах к столице.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.