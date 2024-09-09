Враг несколькими волнами БпЛА атаковал Киев, ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице
Понедельник, 9 сентября 2024, 06:14
В Киевской ГВА сообщили о 5-й атаке российских дронов на столицу с начала сентября, ПВО уничтожила все БпЛА, которые представляли угрозу для Киева.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко
Прямая речь: "Пятая воздушная атака на Киев с начала сентября!
Реклама:
Этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА, предварительно "Shahed", запущенные с территории Курской области.
На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами".
Детали: Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более часа.
ВИДЕО ДНЯ
По его словам, силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены на подступах к столице.
По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.