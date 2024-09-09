Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОВА
Понедельник, 9 сентября 2024, 20:48
Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской областной военной администрации. Им стал Мирослав Билецкий.
Источник: указ на сайте Офиса президента
Дословно: "Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Билецкого Мирослава Золтановича".
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Справочно: Билецкий с февраля 2021 года занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА.
Что предшествовало:
Кабинет министров 6 сентября согласовал увольнение Виктора Микиты с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.
ВИДЕО ДНЯ
8 сентября Зеленский назначил Микиту заместителем руководителя Офиса Президента.