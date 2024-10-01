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Госдеп США: Украина может наносить удары вглубь России своим оружием, ей не нужно разрешение

Алена ИвашкивВторник, 1 октября 2024, 04:52
Госдеп США: Украина может наносить удары вглубь России своим оружием, ей не нужно разрешение
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь она может использовать оружие, которое производит самостоятельно. 

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты".

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Детали: В то же время он отметил, что США "всегда смотрят на дополнительные инструменты", которые могут предоставить Украине.

При этом представитель Госдепа прямо не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением: "Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать".

Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США президент Джо Байден анонсировал дополнительную военную помощь для Украины.

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Предыстория: 

СШАвойнапомощь Украинеоружие
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