Рекордное количество россиян хотят окончания войны с Украиной – росСМИ

Ко второй годовщине объявления мобилизации в России рекордное число россиян выступают за компромисс и окончание неспровоцированной войны РФ против Украины, свидетельствуют результаты опросов двух проектов – "Хроники" и ExtremeScan.

Источник: российское издание "Холод"

Дословно издание: "Число сторонников перемирия с Украиной среди россиян достигло абсолютного максимума – 49% опрошенных высказали готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели "спецоперации" (так россияне подменяют понятие война – ред.) останутся невыполненными. Против такого решения выступают 33% респондентов, а 18% – затрудняются ответить на этот вопрос".

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ИНФОГРАФИКА "ХОЛОДА"

Детали: Также сообщается, что 63% опрошенных хотели бы заключить мир в течение года.

Согласно исследованию ExtremeScan, yнекоторые регионы выступают за завершение войны даже сильнее, чем традиционные "протестные центры" – Москва и Санкт-Петербург.

ИНФОГРАФИКА "ХОЛОДА"

Среди исследуемых регионов самая низкая поддержка войны в Чеченской республике – только 39% респондентов заявили о своей поддержке "спецоперации", на втором месте – Республика Тыва (48% поддержки), чуть выше уровень поддержки в Санкт-Петербурге – 50%.

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ИНФОГРАФИКА "ХОЛОДА"

Социологи подчеркивают, что в этих же регионах наибольшее число респондентов, которые отказались отвечать на этот вопрос. Это может свидетельствовать о том, что уровень поддержки войны в этих регионах еще ниже, акцентирует издание.

Согласно данным ExtremeScan, сильнее всего войну поддерживают в регионах, которые находятся ближе к зоне боевых действий – в Белгородской области (63%) и Краснодарском крае (62%).

Также сообщается, что все меньше россиян готовы воевать. В частности, с февраля 2023 года до сентября 2024 года на 9 процентных пунктов выросло количество тех, кто не готов идти на войну – ни добровольно, ни по приказу Минобороны РФ. Также на 10 процентных пунктов снизилась доля тех, кто еще полтора года назад был готов идти воевать, если мобилизуют.

По словам социологов, наибольшую готовность к мобилизации среди мужчин высказывают граждане в возрасте от 50 до 60 лет – то есть те, кто меньше всего рискует попасть под мобилизацию, поскольку по российскому законодательству, предельный возраст службы для обычных солдат – 50 лет.

Среди россиян 18–24 лет, которых с большей вероятностью может затронуть мобилизация, на войну по приказу готовы пойти лишь 6,6%.

Также большинство россиян не готовы никого осуждать за отказ участвовать в военных действиях: 51% респондентов заявили, что относятся к таким людям с пониманием, 27% – с осуждением, а 22% затруднились ответить на вопрос.

После операции ВСУ в Курской области РФ, 57% опрошенных россиян оценивают возможность объявления новой мобилизации как высокую, 28% считают ее низкой. На фоне этого, первостепенной задачей для российской армии 53% опрошенных называют освобождение Курской области, а не продвижение вглубь Украины.

Отвечая на вопрос "Какие из перечисленных событий вы бы хотели, чтобы произошли за год?" (можно было выбрать несколько вариантов) – только 22% назвали проведение новой мобилизации.

50% опрошенных россиян заявили, что хотели бы восстановления отношений с западными странами, 54% – увеличения расходов бюджета на армию, 63% – мирный договор с Украиной со взаимными уступками, 65% – снятия наложенных на Россию санкций. 85% опрошенных надеются, что в ближайший год власти сосредоточатся на решении внутренних социальных и экономических проблем.

"Но самым желанным по-прежнему остается завершение "СВО" после достижения ее целей – 86% респондентов высказались за этот вариант. Социологи связывают столь высокий уровень поддержки этого варианта с неготовностью части россиян проигрывать, даже если они не правы, а также с тем, что примерно 20% россиян все еще настроены провоенно и для них важна победа без каких-либо уступок. Тем не менее 63% респондентов готовы на мир со взаимными уступками – и это абсолютный максимум с начала войны", – пишет "Холод".

Исследование проекта "Хроники" проводилось методом телефонного опроса с 10 по 17 сентября. Размер выборки составил 800 человек старше 18 лет. Доверительный интервал (интервал, который с высокой вероятностью содержит истину) исследования – 95%, максимальная ошибка измерения – 3,45%.

Группа ExtremeScan с 29 июля по 6 сентября провела 11 опросов: один общероссийский и 10 внутри регионов страны – Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская область, республики Башкортостан, Дагестан, Чечня, Тыва и Бурятия. Размер выборки каждого опроса составил 500 человек (всего 5500 респондентов). Максимальная ошибка измерения в сравнении регионов – 4,38% при доверительном интервале в 95%.

Отмечается, что из-за округлений сумма процентов может незначительно отличаться от 100%.

"Холод" подчеркивает, что в условиях войны полностью доверять результатам опросов общественного мнения невозможно, поскольку "россияне могут бояться выступать против позиции, которую диктуют государство и пропаганда".

Почему это важно: Цели российской войны в Украине постоянно менялись. Власти РФ много раз употребляли это слово – "цели", – но так ни разу никто четко их и не озвучил. В разное время российский правитель Владимир Путин и его приспешники заявляли о якобы необходимости "демилитаризации" и "денацификации" Украины, а также о "защите жителей Донбасса". Также много раз придумывали какие-то мнимые угрозы со стороны НАТО, и якобы необходимость защищать Россию. Вероятно, даже на третий год войны россияне и сами не понимают в чем суть этих "главных целей "СВО"".

Согласно данным подконтрольного РФ ВЦИОМа, 43% россиян считают, что война началась ради защиты России от НАТО, каждый пятый думает, что Россия защищает "республики" (оккупированные Россией территории – ред.) Донбасса, и еще 15% верят, что Россия хочет очистить Украину от нацистов.

Но, какими бы ни были эти "цели", Россия, которая готовилась "взять Киев за три дня", за более чем 2,5 года войны их не достигла. Украинские защитники сдерживают врага уже 951 сутки с начала полномасштабного вторжения России.