В Угледаре идут бои, в городе остались жители – ОВА
Вторник, 1 октября 2024, 12:07
Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Угледаре идут бои в черте города, в населенном пункте находятся еще 107 жителей.
Источник: Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Бои идут в черте города (Угледар), поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".
Реклама:
Детали: По его словам, в Угледаре до сих пор остаются 107 человек. "К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали", - сообщил глава ОВА.
Что предшествовало:
- Перед єтим в Генштабе сообщали, что на Времовском направлении за прошедшие сутки противник осуществил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
- Проект Deep State сообщил 1 октября, что россияне вошли в Угледар с запада и юга.