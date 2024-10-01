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В Угледаре идут бои, в городе остались жители – ОВА

Станислав ПогориловВторник, 1 октября 2024, 12:07
В Угледаре идут бои, в городе остались жители – ОВА
Угледар на карте Deep State. скриншот

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Угледаре идут бои в черте города, в населенном пункте находятся еще 107 жителей.

Источник: Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Бои идут в черте города (Угледар), поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".

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Детали: По его словам, в Угледаре до сих пор остаются 107 человек. "К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали", - сообщил глава ОВА.

Что предшествовало

Донецкая областьвойна
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