В Угледаре идут бои, в городе остались жители – ОВА

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Угледаре идут бои в черте города, в населенном пункте находятся еще 107 жителей.

Источник: Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Бои идут в черте города (Угледар), поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно".

Реклама:

Детали: По его словам, в Угледаре до сих пор остаются 107 человек. "К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали", - сообщил глава ОВА.

Что предшествовало: