Преимущество российской армии в снарядах на поле боя с начала года сократилось до 1:3 – Минобороны
Российская армия сохраняет преимущество в артиллерийских снарядах на фронте, но с зимы 2024 года оно сократилось почти втрое до 1:3.
Источник: первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона
Прямая речь: "На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1 к 8. На сегодняшний день оно составляет 1 к 3".
Детали: Гаврилюк отметил, что "Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов с РФ, промышленный потенциал которой больше". "Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников", – сказал он.
Прямая речь: "Наши ведомства, правительство и руководство Украины проводит весомую работу в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима".
Предыстория:
- В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о соотношении артиллерийских снарядов 1 к 10. "Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, с такой статистикой они будут оттеснять нас каждый день", - сказал президент.
- По словам Зеленского, для того, чтобы защищать те территории, которые сейчас под контролем Украины, надо сравняться с Россией в количестве снарядов.
- В отчете Института изучения войны (ISW) за 6 июня 2024 года отмечается, что предоставленные Западом артиллерийские боеприпасы начали поступать в украинские войска на фронт, хотя и не в таких объемах, которые бы позволили украинским войскам полностью преодолеть нынешнее преимущество российских военных в артиллерийских снарядах.