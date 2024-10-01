Преимущество российской армии в снарядах на поле боя с начала года сократилось до 1:3 – Минобороны

Российская армия сохраняет преимущество в артиллерийских снарядах на фронте, но с зимы 2024 года оно сократилось почти втрое до 1:3.

Источник: первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1 к 8. На сегодняшний день оно составляет 1 к 3".

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Детали: Гаврилюк отметил, что "Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов с РФ, промышленный потенциал которой больше". "Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников", – сказал он.

Прямая речь: "Наши ведомства, правительство и руководство Украины проводит весомую работу в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима".

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