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Новый генсек НАТО о последних "ядерных страшилках" Путина: Идти на уступки РФ нельзя

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 1 октября 2024, 14:37
Новый генсек НАТО о последних ядерных страшилках Путина: Идти на уступки РФ нельзя
Марк Рютте. фото Getty Images

Новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.

Источник: Рютте, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Кремля об изменении условий применения Россией ядерного оружия, цитирует "Европейская правда"

Детали: Генсек отметил, что заявления Путина не являются чем-то новым, но ключевым является то, что это только слова.

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Прямая речь: "Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время.

Пусть говорит о своем ядерном арсенале - ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет".

Детали: Рютте добавил, что если мир начнет идти на уступки перед угрозами Путина в целом, это станет опасным прецедентом.

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"Тогда окажется, что применение военной силы позволяет стране добиться желаемого. И мы не можем так делать", - добавил генсек.

Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.

Он также отметил, что понимает запрос Украины, которая хочет получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России, и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.

Предыстория:

  • 25 сентября 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • В ответ на это, в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
  • 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.

ядерное оружиеПутинНАТО
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