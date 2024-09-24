Зеленский: Россия хочет атаковать три украинские АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.

Источник: Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Голос Америки"

Прямая речь: "Сейчас, с приближением третьей зимы этой войны, Россия снова пытается уничтожить нашу энергетику, и этой осенью они действуют еще циничнее. Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них, мы имеем эту информацию и имеем доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко, это означает, что ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения".

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Детали: Зеленский отметил, что Формула мира имеет целью защитить устав ООН. Также он пригласил на второй Саммит мира Китай, Бразилию, ранее была приглашена Индия.

Глава государства напомнил, что "российский диктатор" Владимир Путин нарушил большое количество норм и правил, и он не остановится сам.

Напомним:

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23 сентября Зеленский выступил на Саммите будущего в ООН и призвал к глобальному единству чтобы преодолеть разрушительную силу России и ее сообщников.