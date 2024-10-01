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Россия собирается отправить на войну против Украины десятки тысяч подсудимых — СМИ

"Украинская правда"Вторник, 1 октября 2024, 15:42
Россия собирается отправить на войну против Украины десятки тысяч подсудимых — СМИ
Иллюстративное фото от Chris Ryan

Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий забирать на войну против Украины не только уже осужденных или тех, кто находится под следствием, но и более 20 тысяч подсудимых, то есть лиц, чьи дела слушаются в суде.

Источник: "Важные истории" со ссылкой на собеседников, близких к процессу

Детали: Как рассказали два адвоката, хотя закон еще не подписал Путин, в российских СИЗО уже начали готовиться к тому, чтобы "сорвать с цепи" подсудимых. Их слова подтвердил собеседник издания в Минобороны, занятый вербовкой. "Из примерно 60 тысяч подсудимых ожидается забрать 40%", — заявил он.

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Сообщается, что из каждого СИЗО могут забрать на войну порядка 100 подсудимых. В России работают 210 изоляторов, значит, на войну могут попасть более 20 тысяч человек. Следователей и оперативников будут премировать, если они убедят человека под следствием заключить контракт.

По словам источника, близкого к Генштабу, "решение отправлять на СВО подсудимых говорит о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как прежде".

мобилизациявойнасудкриминал
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