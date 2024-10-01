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США прогнозируют удар Ирана баллистическими ракетами по Израилю

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 1 октября 2024, 17:57
США прогнозируют удар Ирана баллистическими ракетами по Израилю
иллюстративное фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Иран может нанести удары баллистическими ракетами по Израилю после начала его операции против проиранской группировки "Хезболла" в Иране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg и NBC News

Детали: Чиновник Белого дома на условиях анонимности сказал об этом ряду американских и международных СМИ.

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По словам собеседника, в США "имеют признаки" того, что Иран готовится к атаке с использованием баллистических ракет против Израиля в ближайшее время.

"Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки. Прямая военная атака со стороны Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", – добавил собеседник.

Что предшествовало: В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

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СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".

ИранИзраильСША
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