Израиль начал наземную операцию на юге Ливана
Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.
Источник: Israel Defense Forces в Telegram
Дословно: "В соответствии с решением политического эшелона, несколько часов назад войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против террористических объектов и инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана. Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля".
Детали: Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ действует согласно методическому плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты тренировались и готовились в течение последних месяцев.
Израильские военно-воздушные силы и артиллерия ЦАХАЛа поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным целям в этом районе.
Операция "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других направлениях.
Предыстория:
- В понедельник вечером стало известно, что ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа.
- ЦАХАЛ заявил об усилении обороны вдоль линии соприкосновения и подготовке к следующим этапам боевых действий.
- 30 сентября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.
- СМИ сообщили, что Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане, направленной на ликвидацию инфраструктуры боевиков "Хезболлы" вдоль границы.