Россияне дошли почти до центра Угледара – ОВА

Российские войска уже находятся почти в центре Угледара Донецкой области. Продолжаются бои.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеэфире

Детали: По его словам, в Угледаре идут бои, в то же время там остаются 107 жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.

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Прямая речь: "Уже сейчас враг находится почти в центре города, и поэтому очень сложно попасть и органам власти, и подразделениям полиции к этим людям, которые остались в городе".

Больше деталей: Филашкин добавил, что к счастью, из города удалось вывезти всех детей.

Мониторинговый проект DeepState сообщил 1 октября, что россияне вошли в Угледар с запада и юга.

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Напомним: 26 сентября соучредитель DeepState Руслан Микула заявил, что потеря Угледара, где украинские военные более двух лет сдерживали наступление сил РФ, является вопросом нескольких дней, возможно, недель.