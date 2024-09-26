Deep State: Потеря Угледара – вопрос нескольких дней или недель

Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула считает, что потеря города Угледар в Донецкой области, где украинские военные более двух лет сдерживали наступление сил РФ, является вопросом нескольких дней, возможно, недель.

Источник: аналитик в эфире "Радио Свобода"

Детали: По словам Микулы, чтобы удерживать город, нужно "срезать клешни", которые создает российская армия, давя на город с флангов. Учитывая ресурсы, резервы и средства по всему фронту, сделать это будет нереально, считает аналитик.

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Прямая речь: "Учитывая в целом ситуацию, которая у нас есть по всему фронту, те ресурсы, резервы и средства, которые у нас есть, то удержать Угледар будет практически нереально. То есть его потеря - это вопрос от нескольких дней, до, возможно, нескольких недель. Это связано с тем, что враг давит с флангов. Соответственно, рисковать личным составом - это очень плохая идея. Хотя, конечно, такое может произойти, что не дадут своевременную команду об отходе. Для того, чтобы удержать Угледар, нужно срезать эти клешни, которые враг пускает с флангов. А чтобы срезать эти клешни, сил у нас нет".

Детали: Соучредитель Deep State называет высокой угрозу окружения украинских сил в Угледаре, но команды на отход из города пока нет.

"Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем он думает", - добавил Микула.

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В свою очередь 72 отдельная механизированная бригада в четверг 26 сентября обнародовала видео и заверила, что ее бойцы продолжают находиться в Угледаре, несмотря на тяжелые штурмы врага.

Прямая речь: "Хочу развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов, что 72 бригада вышла из города Угледар. Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы - на месте".

Что предшествовало: 25 сентября начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона сообщил, что в Угледаре обострилась ситуация: российские войска пытаются окружить город, продолжаются интенсивные бои. При этом в городе остаются около 100 гражданских, которые не хотят эвакуироваться.

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