В России разбился военный самолет Як-130

На административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью России упал военный учебно-тренировочного самолета Як-130.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "Милитарный"

Детали: Российские СМИ пишут, что пилота самолета Як-130 после катапультирования госпитализировали.

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Как пишет "Милитарный" в России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для подготовки летчиков.

Як-130 может использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Сейчас в составе ВКС РФ находятся более ста учебно-боевых самолетов Як-130.