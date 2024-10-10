В России разбился военный самолет Як-130
Четверг, 10 октября 2024, 13:38
На административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью России упал военный учебно-тренировочного самолета Як-130.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "Милитарный"
Детали: Российские СМИ пишут, что пилота самолета Як-130 после катапультирования госпитализировали.
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Как пишет "Милитарный" в России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для подготовки летчиков.
Як-130 может использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Сейчас в составе ВКС РФ находятся более ста учебно-боевых самолетов Як-130.