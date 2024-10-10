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СМИ: Сентябрь стал самым кровавым месяцем для российской армии с начала войны

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 10 октября 2024, 14:21
СМИ: Сентябрь стал самым кровавым месяцем для российской армии с начала войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Politico со ссылкой на официальных лиц пишет, что сентябрь стал самым "кровавым" месяцем за все время полномасштабной войны в Украине, поскольку за последние недели Россия достигла незначительного прогресса на фронте, однако заплатила за это тысячами жизней.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикации Politico

Детали: Потери в результате наступательных операций на Донбассе привели к тому, что общее количество погибших и раненых со стороны России превысило 600 тысяч человек, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

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Американская оценка потерь РФ совпадает с предварительными украинскими данными.

По словам одного из официальных лиц, настойчивое и кровавое продвижение приближает оккупационную армию РФ к городу Покровск на Донбассе, который является крупным транспортным узлом для передовых украинских сил.

Его потеря станет серьезным ударом для украинских войск.

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С лета российские наступательные операции состояли из массированных артиллерийских ударов, а за ними следовали большие переброски войск, которые направлялись к хорошо укрепленным украинским позициям, что привело к тысячам жертв, поскольку командование РФ, похоже, "выбрало стратегию обмена тел на землю", говорится в материале.

Последние российские успехи стали самыми значительными с момента первоначального вторжения в феврале 2022 года, и Москва, похоже, делает ставку на то, что уровень потерь будет оставаться таким по крайней мере в краткосрочной перспективе.

"Если вы посмотрите на участок вокруг Покровска, то количество российских войск там просто поражает. Это десятки тысяч сил, которые они разместили на этой очень маленькой территории. Как вы знаете, когда у вас столько сил на очень маленькой территории... это богатая на мишени среда для украинцев", – сказал американский чиновник.

Ранее сообщалось, что разведка Великобритании в сентябре 2024 года зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.

Также британская разведка спрогнозировала, что после захвата российскими оккупантами города Угледар Донецкой области их следующей целью станет населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой области.

Росcияпотери в войне
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