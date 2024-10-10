Синоптики прогнозируют в следующие два дня дожди и похолодание

В пятницу 11 октября дожди накроют западные области Украины, а в субботу значительные осадки прогнозируются почти на всей территории страны. Ожидается снижение температуры и усиление ветра.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В пятницу в западных регионах Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди. На остальной территории - без осадков.

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Ветер переменный: юго-восточный, с переходом в западных областях на северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью составит 9-14°, на побережье до 17°, в восточных областях 5-10°. Днем – 18-23°, на юге до 26°, в западных областях 13-18°.

В Киеве осадков не прогнозируется, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 12-14°, днем около 20°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 11 октября самая высокая температура днем была 24,9° в 1935 г., самая низкая ночью -5,8° в 1898 г.

В субботу в Украине, кроме западных и восточных областей, значительные дожди, в южных областях местами грозы.

Температура ночью 9-14°, на юге страны до 17°, в западных областях 2-7° тепла. На Волыни, в Ровенской и Львовской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 9-14° тепла, на остальной территории 13-18°, на востоке и юго-востоке страны 18-23°.

Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу прогнозируется значительный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 12-14°.