Оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадали 5 человек, среди них дети
Четверг, 10 октября 2024, 15:36
Армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая Харьковского района известно о пяти пострадавших, среди них трое детей 2, 5 и 15 лет.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Оккупанты ударили по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. На эту минуту - пять пострадавших".
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Обновлено: Впоследствии Синегубов добавил, что среди раненых - трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс.
Также оккупанты повредили частные дома.