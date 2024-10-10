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Оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадали 5 человек, среди них дети

Анастасия ПроцЧетверг, 10 октября 2024, 15:36
Оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадали 5 человек, среди них дети
Иллюстративное фото: Getty Images

Армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая Харьковского района известно о пяти пострадавших, среди них трое детей 2, 5 и 15 лет.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупанты ударили по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. На эту минуту - пять пострадавших".

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Обновлено: Впоследствии Синегубов добавил, что среди раненых - трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс.

Также оккупанты повредили частные дома.

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