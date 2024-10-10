Минобороны одобрило новый облегченный бронежилет для штурмовиков

Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета, который предназначен для защиты отдельных жизненно важных органов тела во время выполнения боевых действий военнослужащими ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова: "Сделали еще один важный шаг к улучшению обеспечения наших военных современными средствами индивидуальной защиты. Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ.

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Детали: По его словам, такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты.

Цену облегченного бронежилета и их производителя в Минобороны не называют.

Отмечается, что комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов.

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Основной комплект состоит из следующих элементов: чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом; чехол фронтальный с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками; камербанд (выполнен по аналогии с системой "skeleton"); боковые чехлы с мягким баллистическим элементом; чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.

Дополнительные элементы комплекта: защита шеи; защита плеч; защита паха; ремень разгрузочный тактический защитный; защита копчика; защита бедер; защита внутренней области бедер; конструктивное решение для военнослужащих-женщин; элемент придания предмету положительной плавучести.

Как сообщили в оборонном ведомстве, дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком.

Все дополнительные элементы облегченного бронежилета имеют мягкую баллистическую защиту. Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют класс защиты 6+.

Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах - S, M, L и XL.

Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации.

В Минобороны уверяют, что утверждение образца-эталона "Бронежилет облегченный" позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ДССТ.