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Венгрия и «Газпром» договорились увеличить поставки российского газа по «Турецкому потоку»

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 10 октября 2024, 18:22
Венгрия и «Газпром» договорились увеличить поставки российского газа по «Турецкому потоку»
Фото: Getty Images

Венгрия и российский "Газпром" договорились о возможном увеличении поставок газа РФ в это государство Европейского Союза. В 2024 году в страну поступит всего 6,7 млрд кубометров российского газа.

Источник: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время газового форума в российском Санкт-Петербурге и российский "Газпром", передает "Европейская правда"

Детали: Сийярто заявил, что задачей и обязанностью венгерского правительства является обеспечение того, чтобы энергоснабжение страны было безопасным на долгосрочную перспективу, а также, чтобы это осуществлялось по конкурентной цене.

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Сийярто сообщил, что в четверг, 10 октября, венгерская государственная энергетическая компания MVM и "Газпром" подписали договоренность о сохранении этой практики, по его словам, благоприятной для Венгрии. Российский "Газпром" со своей стороны сообщил, что в четверг был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

Также глава МИД Венгрии заявил, что "важнейшим шагом в энергетической безопасности Венгрии в последние годы стало строительство газопровода „Турецкий поток", через который российский газ идет в страны Европы по южному маршруту.

"Многие люди не могут в полной мере оценить его значение, потому что, к счастью, им не пришлось испытывать недостаток энергетической безопасности", – отметил венгерский глава МИД.

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Он похвастался, что если бы Венгрия "поддалась дружескому и союзническому давлению" и "не решились строить „Турецкий поток" – то сегодня были бы в „огромной беде", потому что транзит российского газа через Украину будет прекращен с 1 января.

"Благодаря 20 млн кубометров, поставленным в сутки, мы можем закупать через "Турецкий поток" больше газа, чем за весь год прошлого года", – отметил Сийярто.

Предыстория:

ВенгрияГазпром
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