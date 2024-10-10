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В Молдове заблокировали Telegram-каналы, связанные с пророссийской партией Шора

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 10 октября 2024, 19:05
В Молдове заблокировали Telegram-каналы, связанные с пророссийской партией Шора
Фото: Getty Images

В Молдове перестали быть доступными Telegram-каналы беглого олигарха Илана Шора и другие, связанные с его политсилой и ключевыми соратниками - в том числе официально избранной руководительницы автономного региона Гагаузии. 10 октября пользователи мессенджера увидели, что читать эти каналы больше невозможно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: При попытке открыть эти каналы, появляется надпись "Канал недоступен, поскольку нарушал местное законодательство".

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Снимок с экрана, NM

Так произошло с каналом самого Шора, его близкой соратницы Марины Таубер, главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и еще нескольких политиков. Также под блокаду попал канал "Евразия", принадлежащий связанной с Шором организации, и новостной Телеграмм-канал Gagauzinfo.MD.

NM ожидает ответа на запрос от Службы информации и безопасности.

Формальный лидер партии "Шанс" – перерегистрированной партии "Шор" – Алексей Лунгу заявил, что накануне заблокировали также его страницы в Facebook и Instagram, однако непонятно, с какими объяснениями это сделала компания Meta.

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Ранее в Агентстве кибербезопасности Молдовы сетовали, что не имеют никакого влияния на Telegram и там игнорируют просьбы модерировать контент и блокировать каналы, которые нарушают законодательство.

Также 10 октября стало известно о более сотне обысков у лиц, связанных с партией "Шор", в рамках расследования относительно ее финансирования.

Напомним, популистскую и пророссийскую партию олигарха Илана Шора "Шор" в прошлом году объявили неконституционной. После того она перерегистрировалась с названием "Шанс". Ключевые ее политики оказались в санкционных списках ЕС за дестабилизацию Молдовы.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых президент Майя Санду стремится переизбраться на второй срок.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

Читайте также на эту тему: Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.

Молдовасоцсети
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