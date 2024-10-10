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СМИ: Британия может отправить военных инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 10 октября 2024, 19:47
СМИ: Британия может отправить военных инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев
Войска Великобритании, фото getty images

Британское военное руководство рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для подготовки новобранцев.

Источник: The Times со ссылкой на информированных собеседников в британских и украинских кругах, передает "Европейская правда"

Детали: Собеседники проинформировали, что по обсуждаемым планам, небольшие группы британских военных инструкторов могут отправиться на запад Украины, чтобы обеспечить интенсивную базовую подготовку новобранцев перед тем, как они отправятся на фронт.

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По словам двух собеседников, это позволило бы решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

Один из собеседников журналистов в британском оборонном ведомстве заявил, что отправка британских военных в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы "дешевле для нас и лучше для них".

"Мы могли бы провести [учения] там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы гораздо ниже", – пояснил он.

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В свою очередь, украинский собеседник издания отметил, что перенос учений в Украину может стать "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России.

Он также выразил надежду, что это станет "мощным сдерживающим фактором".

Британские военные также будут перенимать боевые навыки от украинских бойцов и иметь возможность испытать новейшее оружие, которое разрабатывается для войны, добавил один из собеседников.

Напомним, недавно бывший глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна отправить войска, чтобы помочь тренировать и поддерживать украинскую армию.

Как известно, обсуждение войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Некоторые государства, в частности страны Балтии, публично поддержали эту идею или выразили заинтересованность в ней. Но подавляющее большинство, включая бывшего генерального секретаря Альянса, такую возможность отвергали.

В мае The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

Великобританиявойна
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