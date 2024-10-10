Поезд с депутатами Европарламента «хаотично» эвакуировали после непонятного взрыва

Поезд с депутатами Европарламента, который должен был отправиться из Страсбурга в Брюссель, эвакуировали после непонятного взрыва - вероятно, внутри локомотива. Датский депутат Пелле Герстен от Левых описал эвакуацию как "хаотичную".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Инцидент произошел в четверг около 15:00, когда многочисленные депутаты совершили посадку в поезд Eurostar, специально зарезервированного Европарламентом, чтобы ехать из Страсбурга в Брюссель.

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"В 14:45 я увидел взрыв в локомотиве поезда, оттуда вырвался большой клуб дыма... Был хороший "бабах"! Через три минуты нам поступило сообщение, что надо выходить из поезда", - рассказал бельгийский депутат Эмманюэль Фулон, слова которого приводит французское BFMTV.

На вокзале Страсбурга заметили пожарные службы.

Евродепутатам после того разослали сообщение по электронной почте с просьбой "сохранять спокойствие" и сообщили, что "совместно с Eurostar ищут решение".

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В пресс-службе Европарламента подтвердили СМИ, что на вокзале произошел "технический инцидент" и для депутатов готовят альтернативный способ доезда в Брюссель. Позже депутаты получили рассылки, что будет два поезда на замену позже вечером.

Оператор TER Grand Est сообщил, что в Страсбурге "есть проблемы с прибытием и отправлением поездов из-за дыма, выходящего из одного из поездов" и такая ситуация может сохраняться до 18 часов по местному времени.

Некоторые евродепутаты начали вызывать себе такси, а некоторые остались ожидать и шутили, что имеют дополнительную возможность обсудить с коллегами все необходимое.

Напомним: 9 октября Европарламент принял резолюции, в которых заявил об угрозе для евроинтеграции Грузии из-за курса, который выбрали власти страны, и осудил российское вмешательство в Молдове.

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