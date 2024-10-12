Генштаб: На фронте в субботу более 150 боестолкновений, больше всего – на Кураховском направлении

В субботу на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения, из них 47 произошло на Кураховском направлении и 27 – на Покровском и 23 – на Купянском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар тремя ракетами, 61 авиаудар, сбросили 106 КАБ, также задействовали 399 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3275 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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23 раза противник штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Мясожаровки. Вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение здесь еще продолжается.

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9 раз на Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в украинскую оборону в районе Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры 14 раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 27. Захватчики продолжают натиск на украинские позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка. Защитниками в настоящее время отражено 24 атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Предварительные потери агрессора составили 287 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и 7 автомобилей, одновременно повреждены еще один танк и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.

Предварительные потери врага на этом направлении составили 104 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, подавлены 53 дрона, а также существенно поврежден еще один танк.

На Времовском направлении агрессор при поддержке авиации 4 раза штурмовал передний край украинской обороны в районе Богоявленки.

На Приднепровском направлении 9 попыток врага взять позиции украинских воинов потерпели неудачу.