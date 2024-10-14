Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки

Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 07:59
Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки
Иллюстративное фото: Getty Images

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 670 тысяч оккупантов, более 19,4 тысячи артиллерийских систем, более 17,8 тысячи ББМ и 8 975 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 670190 (+1 260) человек,
  • танков – 8 975 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 895 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 19 421 (+11) ед,
  • РСЗО – 1 231 (+0) ед,
  • средств ПВО – 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 009 (+17) ед,
  • крылатых ракет – 2619 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 622 (+38) ед,
  • специальной техники – 3 437 (+2) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштабРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
потери в войне
Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ
ВСУ за сутки отминусовали 1 290 оккупантов и 59 артсистем
СМИ: Сентябрь стал самым кровавым месяцем для российской армии с начала войны
Последние новости
06:24
Байден призвал политически заблокировать Трампа
05:42
DeepState: Враг оккупировал небольшое село в Донецкой области и продвинулся в нескольких местах
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию вероятного преемника Насраллы
Все новости...
Реклама:
Реклама: