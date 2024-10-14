Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки
Понедельник, 14 октября 2024, 07:59
Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 670 тысяч оккупантов, более 19,4 тысячи артиллерийских систем, более 17,8 тысячи ББМ и 8 975 танков.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 670190 (+1 260) человек,
- танков – 8 975 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 17 895 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 19 421 (+11) ед,
- РСЗО – 1 231 (+0) ед,
- средств ПВО – 978 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 009 (+17) ед,
- крылатых ракет – 2619 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 622 (+38) ед,
- специальной техники – 3 437 (+2) ед.
Данные уточняются.