Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 670 тысяч оккупантов, более 19,4 тысячи артиллерийских систем, более 17,8 тысячи ББМ и 8 975 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 670190 (+1 260) человек,

танков – 8 975 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 17 895 (+19) ед,

артиллерийских систем – 19 421 (+11) ед,

РСЗО – 1 231 (+0) ед,

средств ПВО – 978 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 009 (+17) ед,

крылатых ракет – 2619 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 622 (+38) ед,

специальной техники – 3 437 (+2) ед.

Данные уточняются.