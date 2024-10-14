Европа дала Украине срок до 9 декабря, чтобы решить проблемы "Укрэнерго", иначе – последствия

Европейское Энергетическое сообщество заявило, что Украина должна до 9 декабря решить проблемы с соответствием компании "Укрэнерго" евростандартам, или рискует потерять европейскую сертификацию оператора.

Источник: письмо директора Секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковского к НКРЭКУ, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Письмо поступило с заголовком "О соответствии "Укрэнерго" требованиям по анбандлингу" и начинается с предупреждения о том, что сейчас "Укрэнерго" не соответствует требованиям евродирективы 2019/944 по анбандлингу.

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Первая проблема – неполный состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", который должен смягчать контроль со стороны Минэнерго. 7 его членов назначаются министерством, но четверо должны быть независимыми и избираться через конкурсную процедуру.

Сейчас в набсовете – только четверо членов, из которых трое назначены министерством и один – независимый. Одна "независимая" должность остается вакантной с 2022 года, а еще двое независимых членов наблюдательного совета ушли с должности в сентябре 2024 года в знак протеста после увольнения Кудрицкого. Срок полномочий четвертого независимого члена набсовета завершается 9 декабря, и хотя Минэкономики объявляло процедуру избрания одного члена, она все еще не завершена.

"В настоящее время наблюдательный совет "Укрэнерго" дееспособен только по требованиям относительно кворума, и перестанет быть таковым 9 декабря 2024 года, когда завершится мандат одного независимого члена. Однако учитывая ее состав, наблюдательный совет уже сейчас не в том состоянии, когда может принимать независимые решения. Поэтому критически важно, чтобы все четверо независимых членов были безотлагательно назначены – не позднее 9 декабря 2024 года, и затем был назначен председатель правления", – говорится в письме.

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Вторым пунктом является вопрос к уставу "Укрэнерго". "Чтобы гарантировать, что независимый наблюдательный совет сможет выполнять свою задачу – защищать функционирование и коммерческую деятельность "Укрэнерго" от вмешательства правительства – устав "Укрэнерго" должен быть пересмотрен с целью усилить роль независимого наблюдательного совета в принятии решений", – говорится в письме.

В-третьих, Секретариат ЭС напоминает Минэнерго – которое сейчас одновременно является и тем, кто формирует политику в энергетической сфере, и акционером, управляющим компанией – об обязательствах создать обособленное подразделение, которое должно независимо координировать операторов топливно-энергетического комплекса.

В Секретариате пока не располагают информацией, создано ли уже такое подразделение и функционирует ли оно должным образом.

Также касаются приказа Минэнерго 408/2022, который устанавливает механизм организации и функционирования внутреннего контроля и риск-менеджмента в министерстве и подчиненных предприятиях, в том числе "Укрэнерго". Как отмечают, де-факто этот приказ создал "параллельную систему контроля, что привело к конфликтующим линиям ответственности, в частности что касается ответственности перед ответственными наблюдательными советами.

"Приказ 408/2022 следует пересмотреть, чтобы обеспечить, что "Укрэнерго" может функционировать полностью независимо от вмешательства Министерства энергетики и министра энергетики", – говорится в письме.

Секретариат ЭС отмечает, что каждый из этих пунктов уже является достаточной причиной для перезапуска процедуры сертификации, поскольку каждый является препятствием для независимого функционирования "Укрэнерго".

"Просим НКРЭКУ оценить соответствие "Укрэнерго" требованиям по анбандлингу и повторно открыть процедуру сертификации, если до 9 декабря не будет достигнуто соответствия в вышеупомянутых вопросах... Если до 9 декабря соответствие не будет обеспечено, НКРЭКУ просят повторно начать процедуру сертификации для "Укрэнерго", – заключают в письме.

фрагмент письма

Эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в случае потери сертификации "Укрэнерго" Украина может потерять импорт электроэнергии из Европы, и это является серьезной угрозой перед новой зимой в условиях российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину, что является частью плана "смягчения" прохождения зимы в условиях российских обстрелов энергосистемы.

Это должно обеспечить около 12% потребностей Украины. Поэтому возможный отзыв сертификации означает, что Украина может потерять доступ к этим объемам.