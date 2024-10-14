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В Молдове журналисты проникли в сеть агентов Кремля и показали расследование по ТВ

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 14 октября 2024, 19:54
В Молдове журналисты проникли в сеть агентов Кремля и показали расследование по ТВ
фото: Getty Images

На главных телеканалах Молдовы показали расследование журналистов о том, как пророссийская партия "Шор" подкупает людей за деньги из Москвы.

Источник: портал Ziarul de Gardă, журналисты которого ранее опубликовали соответствующее расследование, передает "Европейская правда"

Детали: Трансляция расследования состоялась вечером в воскресенье на государственном телеканале "Молдова-1", а также других ведущих каналах – TV8, Jurnal TV, ONE TV, Star TV.

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Журналисты молдавского издания инфильтрировались в "сеть Илана Шора" – главы популистской пророссийской партии, и показали, как там вербуют граждан и работают в интересах России.

По их выводам, основными задачами партии сейчас является изменить европейский курс страны, скомпрометировать референдум о вступлении в ЕС и обеспечить голосами кандидата-оппонента президента Майи Санду, которого поддержит Шор (его еще не назвали).

Журналистка портала, действуя под вымышленным именем, инфильтрировалась в сеть и три месяца участвовала в организованных партией акциях протеста, предвыборных встречах и выполняла их агитационные задачи, таким образом узнавая, как это работает.

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Например, оказалось, что на один из июльских протестов людей свозили арендованными партией автомобилями – вместо автобусов, которые могли бы заметить и не пропустить. На митингах плакаты с лозунгами раздавали кураторы, при необходимости они также расставляли людей для нужных фото и видео.

В августе расследовательницу зарегистрировали в чат-боте Telegram как активистку, после чего ей поручили вербовать новых сторонников – с "бонусами" за каждого приведенного человека и возможностью "карьерного роста" в этой сети.

Завербованным людям обещали "от тысячи леев" заработка в месяц. Также выяснилось, что до недавнего времени они получали деньги "нормально, а не на телефон" – то есть наличными, тогда как теперь для этого им открывают карточки.

Так инфильтрированная журналистка стала обладательницей счета в российском "Промсвязьбанке" на основе поддельного документа с ее "именем-легендой", который сделали в редакции, и в сентябре и октябре получила по 15 тысяч рублей зарплаты за выполненные задания. В процессе ей много раз звонили из Москвы.

Расследование также выяснило, что сеть Шора продолжила работу и после того, когда полиция и прокуратура Молдовы объявили о ликвидации сети подкупа избирателей.

Напомним, уже в следующее воскресенье – 20 октября – в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

Смотрите новый видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему Выборы или ВОЙНА? Что Кремль готовит для Молдовы после 20 октября

Ранее "ЕвроПравда" рассказывала, как Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

МолдоваРосcия
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