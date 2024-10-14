На фронте за сутки произошло 189 боев, горячее всего на трех направлениях – Генштаб

С начала суток 14 октября на фронте произошло 189 боевых столкновений. Горячее всего было на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 14 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и осуществили более 2250 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное.

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На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Васильевки и Дилиевки.

На Торецком направлении произошло три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки.

На Кураховском направлении враг совершил 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное.

На Времовском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако, наносил авиаудары по Новодаровке и Шахтерскому.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Восемь неудачных штурмов осуществлено агрессором в течение дня.

В Курской области продолжается операция. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.