Для 38% украинцев победой Украины является восстановление границ по состоянию на январь 2014 года – опрос

83% украинцев верят в победу Украины, в то же время, 38% из них видят ее в выводе российских войск с территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года.

Источник: результаты соцопроса Центра Разумкова

Дословно: "83% опрошенных верят в победу Украины в войне (72% жителей Юга страны, 75% жителей Восточного региона, 87% жителей Западного и 88% жителей Центрального регионов), не верят – 11% (от 7% в Центральном регионе до 21% на Юге страны)".

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Детали: По результатам опроса, 38% тех, кто верит в победу видят ее изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦОПРОСА ЦЕНТРА РАЗУМКОВА

Еще 17,5% считают победой уничтожение российской армии и содействие внутреннему восстанию или распаду России. 17% называют победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7,5% – изгнание российских войск со всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма, а 8% – завершение войны, даже если российская армия останется на захваченных после 24 февраля 2022 года территориях.

Кроме того, 47% респондентов считают, что разрешение от западных стран на использование оружия для ударов по целям на территории России более вероятно приведет к миру в Украине, чем переговоры между Украиной и РФ, что поддерживают лишь 29%. Среди тех, кто верит в победу Украины, 52% выступают за применение западного оружия без ограничений, тогда как 56% тех, кто не верит в победу, отдают предпочтение переговорам.

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Также было опрошено отношение к боевым действиям украинских войск на территории России. 58% респондентов поддерживают такие действия, 20% выступают против, а 7% остались равнодушными.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.