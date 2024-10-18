Белый дом предостерег Китай от использования перепроизводства для глобального доминирования

США будут применять ограничительные меры, чтобы противодействовать практике Китая производить гораздо больше товаров, чем необходимо, с целью доминирования на мировых рынках.

Источник: представитель Белого дома Далип Сингх, Reuters, "Европейская правда"

Детали: Как отметил заместитель советника по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх, Китай накопил значительную рыночную силу, которую использует для экономического и геополитического влияния. Это Вашингтон считает неприемлемым.

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"Итак, это проблема, и она не абстрактная. Вы можете увидеть это в цифрах. Они сильно отклоняются от нормы, и мы должны что-то с этим сделать", – сказал Сингх.

Он акцентировал, что сейчас данные свидетельствуют о том, что Китай имеет значительное перепроизводство относительно прогнозируемого спроса на электромобили, батареи и полупроводники, хотя при этом китайские производители сообщают о "устойчивых убытках".

"Мы наблюдаем беспрецедентный уровень и темпы роста субсидий в Китае. Посмотрите на их публичные заявления о доминировании в ключевых секторах и распространение этого с военным приоритетом", – акцентировал он.

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По его словам, "все больше стран", включая Бразилию, Индию, Южную Африку и Европейский Союз, начинают считать избыточные производственные мощности такой же серьезной проблемой, как и США.

Сингх акцентировал, что Китай использует производство для достижения доминирования в нескольких секторах.

"Китай насыщает стратегические сектора предложением, которое значительно превышает глобальный спрос, и таким образом вытесняет конкуренцию", – сказал он.

Сингх добавил, что в течение двух десятилетий Китай использовал подобную тактику для доминирования в области стали, солнечных панелей и медицинских устройств, но сейчас эта тенденция "расширяется и усиливается", включая электромобили, батареи и полупроводники, в которые Вашингтон активно инвестирует.

Как напомнили журналисты, в течение многих лет Пекин и Вашингтон имели напряженные отношения из-за различных вопросов, начиная от таможенных тарифов и происхождения COVID-19 до прав человека, интеллектуальной собственности и Тайваня.

Как известно, ЕС активно пытается уменьшить свою зависимость от Китая, а бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги в прошлом месяце предупредил, что конкуренция со стороны Китая является угрозой для ЕС.

В начале октября представители ЕС проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.