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95 бригада ДШВ показала, как уничтожает БТРы российских морпехов в Курской области

"Украинская правда", Пятница, 18 октября 2024, 17:11
95 бригада ДШВ показала, как уничтожает БТРы российских морпехов в Курской области
Фото: скриншот видео

Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины поделились кадрами уничтожения трех бронетранспортеров военных преступников из 155 бригады морской пехоты России в Курской области.

Источник: Управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Детали: В ходе многочасового боя на Курщине украинские военные успешно уничтожили технику и личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. 

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Сначала ударным дроном удалось повредить первый БТР, а затем его добил экипаж танка. 

Второй БТР ликвидировали метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Javelin", а третья вражеская машина подорвалась на мине.

войнаВооруженные силыКурская область
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