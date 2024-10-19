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Путин продолжает демонстрировать, что не заинтересован в мирных переговорах – ISW

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 05:08
Путин продолжает демонстрировать, что не заинтересован в мирных переговорах – ISW
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Аналитики Института изучения войны сообщают, что правитель России Владимир Путин незаинтересован в содержательных мирных переговорах с Украиной и использует предстоящий саммит БРИКС для легитимизации кремлевских информационных операций, которые изображают Киев как не желающий вести переговоры.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно ISW: "Путин встретился с руководителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС в Москве 18 октября и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но позже возразил, сказав, что Россия "готова продолжать эту борьбу" и что "победа будет за нами"".

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Детали: Аналитики акцентируют, что заявления Путина от 18 октября являются последними в серии противоречивых заявлений российского правителя и других высокопоставленных чиновников Кремля, которые пытаются изобразить Россию как готовую к переговорам, одновременно давая понять, что Кремль не желает принимать условия, которые не означают капитуляции и уничтожения Украины.

"Путин также заявил 18 октября, что Россия должна создать условия для длительного мира, и лживо изобразил Украину как государство-агрессора в войне, дополнительно указав, что эти условия равнозначны устранению способности Украины защитить себя от возможной будущей российской агрессии", – пишет ISW.

Также указывается, что Путин использовал встречу для продвижения альтернативных мирных планов Бразилии и Китая, ключевые принципы которых выгодны России.

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"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что Кремль использует концепцию "мирных планов" или "переговоров" лишь для того, чтобы побудить Запад оказать давление на Украину и принудить ее к превентивным уступкам относительно суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении Института изучения войны.

Путинпереговоры
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