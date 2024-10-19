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ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 07:49
ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 380 оккупантов, сожгли 19 ББМ, 15 артиллерийских систем и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 677 180 (+1 380) человек,
  • танков – 9 035 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 072 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 19 548 (+15) ед,
  • РСЗО – 1 232 (+0) ед,
  • средств ПВО – 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 230 (+78) ед,
  • крылатых ракет – 2 623 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 946 (+38) ед,
  • специальной техники – 3 473 (+25) ед.

Данные уточняются.

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