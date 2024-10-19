Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО – глава МИД

Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

Источник: французский министр во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В то же время Барро отметил, что переговоры с союзниками по этому вопросу будут продолжаться.

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Прямая речь: "Что касается приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами".

Что предшествовало: Барро также заявил, что поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским План победы.