Перед ракетным ударом Ирана в Израиле произошел теракт: шестеро погибших

По сообщению, двое мужчин открыли стрельбу и нанесли ножевые ранения людям в поезде и на прилегающей улице в районе Яффа на юге Тель-Авива, после чего были "нейтрализованы". В результате теракта погибли шесть человек.

Источник: The Guardian, Times of Israel

Детали: The Guardian отмечает, что шесть человек погибли и 10 получили ранения в результате нападения со стрельбой и холодным оружием в в районе Яффа на юге Тель-Авива, которое произошло за несколько минут до того, как Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Реклама:

Вместе с тем Times of Israel сообщает о девяти раненых.

Дословно The Guardian: "На видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин, как сообщается, вооруженных винтовкой и ножом, одетые в черное, вышли из поезда возле остановки скоростного трамвая на Иерусалимском бульваре, где они открыли огонь по прохожим, а также на второй соседней улице".

Детали: На видео, снятом после нападения, видно несколько тел, лежавших под навесом станции, а на одном из изображений, распространенном в социальных сетях, якобы видно, как мужчины убивают одного из раненых, лежавшего на земле.

РЕКЛАМА:

По одному из сообщений, нападавшие стреляли и наносили ножевые ранения пассажирам тель-авивской электрички, а затем напали на людей на Иерусалимском бульваре.

Двое нападавших, причастных к нападению, были убиты силами безопасности, пока полиция разыскивала подозреваемого третьего стрелка, а близлежащие здания были заблокированы.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что в 19:01 получила сообщение о людях, раненых в результате стрельбы. Врачи и фельдшеры оказали медицинскую помощь на месте нескольким раненым различной степени тяжести, в том числе тем, кто находился без сознания, сообщили медики.

В предыдущих сообщениях говорилось о восьми погибших, но впоследствии полиция свела эту цифру до шести.

Дословно The Guardian: "На видеозаписях, сделанных после нападения, видно, что один из двух нападавших лежит мертвый на улице в окружении сил безопасности, что вызывает вопрос, была ли стрельба каким-то образом скоординирована, чтобы совпасть с иранскими ракетными обстрелами.

Эта стрельба – последняя из серии нападений, произошедших в Израиле с октября, как в густонаселенном центральном регионе, так и в менее заселенных районах".