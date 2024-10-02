Пентагон не исключает новой атаки Ирана на Израиль

Министерство обороны США назвало ракетную атаку Ирана на Израиль вдвое масштабнее предыдущей и не исключило вероятности нового удара.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, цитируют Укринформ и CNN

Прямая речь Райдера: "Конечно, мы надеемся, что не будет еще одной атаки. Но очевидно, что Иран сохраняет потенциал, и он продемонстрировал, что готов использовать его для прямого нападения на Израиль".

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Детали: По словам представителя Пентагона, Соединенные Штаты тщательно отслеживают развитие ситуации.

Прямая речь Райдера: "Поэтому мы продолжаем тесные консультации с Израилем относительно следующих шагов для его защиты".

Детали: Атака Ирана на Израиль 1 октября Пентагон назвал вдвое масштабнее по сравнению с той, что была в апреле.

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Прямая речь Райдера: "Она (ракетная атака Ирана на Израиль - ред.) примерно вдвое больше по количеству баллистических ракет, которые они запустили во время последней атаки".

Что предшествовало: Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.