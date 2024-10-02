Захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход операций РФ в Донецкой области – ISW

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска, вероятно, захватили Угледар по состоянию на 1 октября после того, как сообщалось об отходе украинских войск из этого населенного пункта, хотя неясно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем".

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Детали: На геолокационных видео, опубликованных 30 сентября и 1 октября, видно, что российские войска устанавливают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара, а российские блогеры заявили 1 октября, что российские войска захватили населенный пункт.

1 октября украинский военнослужащий сообщил, что часть украинской группировки осуществила плановый отход из Угледара, чтобы избежать окружения, а российские блогеры утверждают, что украинские войска начали отход из Угледара еще в конце 30 сентября.

В обзоре отмечается, что захват российскими войсками Угледара произошел после ряда затратных и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

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Эксперты напоминают: Россия осуществила по меньшей мере две крупные наступательные попытки захватить Угледар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года, обе из которых привели к большим потерям личного состава и военной техники.

Предыдущие поражения России вокруг Угледара, в частности, привели к истощению 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, ВМД РФ).

Некоторые российские источники выражали сомнения, что российские войска смогут быстро продвигаться вперед и достичь оперативно значимых прорывов сразу после захвата Угледара.

Некоторые российские блогеры отметили, что они не ожидают, что линия фронта разрушится после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара и необходимость для российских войск полностью зачистить Угледар, чтобы сделать его пригодной позицией, с которой они смогут начать будущие штурмы.

Дословно: "По предварительным оценкам ISW, захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября, а это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинскую логистику на этом участке фронта".

Ключевые выводы ISW за 1 октября:

Российские войска, вероятно, захватили Угледар 1 октября после того, как, по сообщениям, украинские войска отошли из этого населенного пункта, хотя неясно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем.

Некоторые российские источники выразили сомнения, что российские войска смогут быстро продвинуться вперед и достичь оперативно значимых прорывов сразу после захвата Угледара.

Украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что Украина уменьшает преимущество России в боеприпасах для боевой артиллерии, вероятно, частично благодаря недавним украинским ударам по российским складам боеприпасов.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) опубликовало доклад за июнь-август 2024 года, в котором подробно описаны жертвы среди гражданского населения Украины, систематическое жестокое обращение России с украинскими военнопленными и некоторое жестокое обращение Украины с российскими военнопленными. Доклад УВКПЧ ООН подчеркнул разницу между официальной реакцией России и Украины на жестокое обращение с военнопленными, а российские государственные СМИ в значительной степени исказили доклад, проигнорировав оценки относительно системного жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

В российском федеральном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено финансирование на поддержку онлайн-платформ, принадлежащих известному кремлевскому пропагандисту и бывшему оппозиционному СМИ, что еще больше подчеркивает усилия Кремля по адаптации своей пропагандистской машины к растущей зависимости россиян от социальных сетей для получения информации.

Недавно российские войска продвинулись вблизи Волчанска, Кременной, Торецка, Покровска и Угледара.

По сообщениям, российские власти планируют увеличить вербовку в российских СИЗО.