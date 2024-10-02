Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили УАБами по Харькову и области: горели гаражи, 5 раненых

Ирина БалачукСреда, 2 октября 2024, 07:09
Россияне ударили УАБами по Харькову и области: горели гаражи, 5 раненых
Последствия российских ударов. ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Российские оккупанты утром 2 октября атаковали управляемыми авиабомбами Харьковскую область – ранены люди, вспыхнули пожары, повреждены гаражи.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "В 4:10 враг попал УАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших.

Реклама:

Также враг ударил УАБом по г. Дергачи. Зафиксировано возгорание гаражей". 

 
фото ГСЧС

Детали: В результате вражеского удара в Дергачах 5 человек, среди которых 14-летний мальчик, получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс. 

 
Последствия российских ударов
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Кроме того, в 4:10 захватчики ударили УАБами по Малоданиловской общине – в с. Черкасская Лозовая горела трава на площади 1 га. Пожар уже потушили, обошлось без пострадавших. 

РЕКЛАМА:
 
Последствия российских ударов
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Обновлено: В ГСЧС позже добавили, что в Дергачах возникли пожары в 3-х гаражах на площади 100 м кв. Сгорело 2 автомобиля, еще 4 повреждены.

Также повреждено остекление окон в 3-х двухэтажных многоквартирных домах. 

 
фото ГСЧС

На другой локации горела трава на открытой территории на площади 1 га.

В селе Черкасская Лозовая также было попадание по открытой местности, где загорелась сухая трава на площади 2 га. 

 
фото ГСЧС

В Киевском районе Харькова разрушены 2 гаража в гаражном кооперативе. Обошлось без пострадавших и пожаров.

Предыстория:

Харьковская областьХарьковпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты атаковали Купянск из РСЗО: 2 пострадавших, среди них работник "Скорой"
На Харьковщине от атаки РФ пострадали четыре человека, среди них волонтеры
ОТГ "Харьков": Россияне бьют из всего имеющегося оружия по заводу в Волчанске, который освободил ГУР
Последние новости
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
13:07
Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Все новости...
Реклама:
Реклама: