Россияне ударили УАБами по Харькову и области: горели гаражи, 5 раненых

Российские оккупанты утром 2 октября атаковали управляемыми авиабомбами Харьковскую область – ранены люди, вспыхнули пожары, повреждены гаражи.

Источник: глава ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "В 4:10 враг попал УАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших.

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Также враг ударил УАБом по г. Дергачи. Зафиксировано возгорание гаражей".

фото ГСЧС

Детали: В результате вражеского удара в Дергачах 5 человек, среди которых 14-летний мальчик, получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс.

Последствия российских ударов ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Кроме того, в 4:10 захватчики ударили УАБами по Малоданиловской общине – в с. Черкасская Лозовая горела трава на площади 1 га. Пожар уже потушили, обошлось без пострадавших.

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Последствия российских ударов ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Обновлено: В ГСЧС позже добавили, что в Дергачах возникли пожары в 3-х гаражах на площади 100 м кв. Сгорело 2 автомобиля, еще 4 повреждены.

Также повреждено остекление окон в 3-х двухэтажных многоквартирных домах.

фото ГСЧС

На другой локации горела трава на открытой территории на площади 1 га.

В селе Черкасская Лозовая также было попадание по открытой местности, где загорелась сухая трава на площади 2 га.

фото ГСЧС

В Киевском районе Харькова разрушены 2 гаража в гаражном кооперативе. Обошлось без пострадавших и пожаров.

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